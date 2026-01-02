Російський дрон атакував бригаду «швидкої», яка приїхала до поранених у Херсоні: постраждав водій

1 січня близько 22:00 російські окупанти з дрона атакували бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.



Внаслідок скидання вибухівки пошкоджений автомобіль «швидкої» та постраждав водій. 70-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої важкоості його доправили до лікарні.

Нагадаємо, що 1 січня російські війська вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки, кафе та медустанова.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко