В Україні планують звільнити Маріуполь у 2023 році та відновити до 2040-го

Оновлено
10 листопада 2022, 13:20

В Україні планують звільнити Маріуполь у 2023 році та відновити до 2040-го

В Україні планують поновити Маріуполь до 2040 року. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час презентації «Стратегії відродження Маріуполя».

Під час презентації Бойченко показав хронологію, згідно з якою Маріуполь планують деоокупувати у 2023 році.

За його словами, відродження Маріуполя після деокупації відбуватиметься поетапно. Насамперед за підтримки USAID буде написано візуальний план майбутнього міста — його обговорять із маріупольцями через центри підтримки «ЯМаріуполь». На сьогодні відкрито 16 таких центрів. План влада має намір створити до лютого 2023 року.

Черговий етап — формування Стратегії швидкого відновлення критичної інфраструктури. Проводиться оцінка рівня ушкоджень та потреб для відновлення критичної інфраструктури життєзабезпечення міста (електро-, водо- та газопостачання). Формується фундамент роботи критично важливої інфраструктури: необхідний обсяг техніки, спеціалістів тощо. Цей етап у партнерстві із USAID також розрахований до лютого 2023 року.

Далі буде проводитись загальна оцінка всіх пошкоджень та збитків, завданих місту. На їхній основі сформують підсумкову стратегію відродження Маріуполя. Етап розрахований до березня 2023 року, партнери — Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Також планується формування Стратегії відродження Маріуполя Mariupol Reborn: написання архітектурного плану міста, НR-плану, економічного плану та фінансової моделі. Світовий банк створить фонд відродження Маріуполя. На цьому етапі передбачена фіналізація документів для початку реалізації Стратегії. Влада розраховує на період до березня 2024 року. Партнером стане, окрім Світового банку та ЄБРР, — український бізнес.

Після цього стартує реалізація «Mariupol Reborn»: розпочнеться втілення стратегічного плану економічного переродження Маріуполя, розробленого в тісному сприянні з міжнародними експертами та фінансовими інституціями. В основу роботи ляже актуалізована Стратегія розвитку — 2030, ухвалена незадовго до початку повномасштабної війни. Стадія реалізації, як очікується, займе від 5 до 15 років, до березня 2040 року, за сприяння держави, МФО та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що російська армія в Маріуполі знищила 1368 багатоповерхівок, їх уже не відновити.

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