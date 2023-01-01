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ЗСУ відбили атаки близько 9 населених пунктів

01 січня 2023, 08:37

ЗСУ відбили атаки близько 9 населених пунктів

Збройні сили України 31 грудня відбили атаки російських військ у районах 9 населених пунктів, а також знищили 13 іранських безпілотників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

Зазначається, що українські воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда — Донецької області.

«За минулу добу противник завдав 31 ракетного та 12 авіаційних ударів і здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала громадянська інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація про жертви серед цивільного населення уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Противник також запустив 13 іранських ударних БПЛА «Шахед-136». Усі вони знищені.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійським та мінометним обстрілам зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневу поразку потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії за позиціями військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них — Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямі зазнали вогневого впливу Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник не припиняє обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогонь окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них — Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонщині російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

У районі населеного пункту Лиман Другої Харківської області противник посилив контррозвідувальні заходи та проводить розшук проукраїнсько налаштованого населення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.

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