Росія будує військові заводи: яку техніку там виготовлятимуть та ремонтуватимуть

Росія активно будує військові заводи. Такого висновку дійшли журналісти «Схем», проаналізувавши супутникові знімки. Російський оборонпром зосередився на будівництві заводів, які виробляють та ремонтують тактичні та стратегічні літаки, бойові вертольоти, військові дрони та КАБи.

Зокрема, на Казанському авіаційному заводі, який належить до структури державної корпорації «Ростех», будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Новий ангар тут почали зводити ще 2018 року, а цього року майже закінчили. На думку військових експертів, у цьому цеху можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

На території Іркутського авіаційного заводу з 2019 до 2021 року з'явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже цього року закінчується будівництво іншого, схожого об'єкта. Профіль цього підприємства — ремонт та виробництво винищувачів Су-30 усіх модифікацій.

Такі приміщення, на думку фахівців, можуть використовуватися для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів Су-30.

На території Дубнянського машинобудівного заводу Московської області є Машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга». Воно виготовляє ракети Х-22, Х-55, Х-101.

2021 року тут почали будувати велику будівлю, і 2023 року добудували. Це новий приватний завод із виробництва російських БПЛА, що належить компанії «Кронштадт».

Профіль підприємства - випуск військових дронів з різними модифікаціями - від розвідувальних до ударних.

На Уральському заводі цивільної авіації в Єкатеринбурзі росіяни ремонтують двигуни та редуктори, які можуть використовуватись і у військових вертольотах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Усі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України.

У 2021-2023 роках там було збудовано новий великий цех.