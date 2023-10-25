В українській розвідці розповіли про черговий удар по складу військових РФ в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку військовослужбовці Головного управління розвідки України знищили черговий склад озброєння окупантів.



«23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна в Донецьку, було знищено», — йдеться у повідомленні ГУР.



За даними розвідки, база із озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях у районі Авдіївки Донецької області.