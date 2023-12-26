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Окупанти атакували Авдіївку: двох жителів поранено

26 грудня 2023, 08:17

Окупанти атакували Авдіївку: двох жителів поранено

Армія РФ атакувала Авдіївку. Фото: Ігор Мороз Армія РФ атакувала Авдіївку. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 25 грудня, на Донеччині травмували двох жителів. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

«За 25 грудня росіяни поранили 2 мешканців області — в Авдіївці», — написав він.

Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1796 людей, ще 4416 — отримали поранення.

Нагадаємо, мешканець прифронтового села на Донеччині написував 12-річну дівчинку.

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