Окупанти атакували Авдіївку: двох жителів поранено

Армія РФ атакувала Авдіївку. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 25 грудня, на Донеччині травмували двох жителів. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 25 грудня росіяни поранили 2 мешканців області — в Авдіївці», — написав він.



Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1796 людей, ще 4416 — отримали поранення.



Нагадаємо, мешканець прифронтового села на Донеччині написував 12-річну дівчинку.