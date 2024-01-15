«Вагнерівець» з Білорусі готував удари БпЛА Shahed по Києву

«Вагнерівець» з Білорусі. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала бойовика з угрупування «Вагнер», якого російська ГРУ «закинула» в Україну для спроби завдати удару по енергосистемі України за допомогою БпЛА типу Shahed. Про це заявили у пресцентрі СБУ.



«Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак Росії по енергетичній інфраструктурі нашої держави», - йдеться у повідомленні.



Його було затримано «на гарячому», коли намагався закріпити кілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, які живлять Київську агломерацію.

GPS-трекери, які мав встановити бойовик. Фото: СБУ

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати удар по енергооб'єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.



Як встановило розслідування, затримано громадянина Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 по 2017 рік він перебував у складі угруповань «Л/ДНР» та брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.



«На початку повномасштабного вторгнення Росії бойовик вступив до лав російської приватної військової компанії "Вагнер", у складі якої штурмував Бахмут та прилеглі селища», — уточнили у службі безпеки.



Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильник російської агресії благословив «приєднання» Луганська до РФ.