РФ 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок ударів є постраждалі, також пошкоджено десятки будівель та житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:





Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.





Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді обстріляна промзона. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.



Раніше ми писали, що в ніч проти 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500.