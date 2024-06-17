РФ вдень вдарила по Полтавщині: є постраждалі, понад 50 тисяч споживачів без світла

Російська армія вкотре атакувала Полтавську область сьогодні вдень, 17 червня. Під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.



За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.



«Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди», — написав глава регіону.



Оновлено (15:19). Пронін зазначив, що станом на зараз відомо про дев'ять осіб, які дістали поранення. Інформація про загиблих не надходила.



Крім того, за словами голови ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено кілька багатоповерхівок.



Також він додав, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.



«Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків», — підкреслив він.



Раніше ми писали, що 7 червня ЗС РФ обстріляли Полтавську область. Внаслідок атаки під завалами будинку рятувальники виявили постраждалу жінку, сьогодні вранці вона померла.