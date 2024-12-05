Один із найбільших банків Росії атакували хакери ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) успішно атакували системи «Газпромбанку». Установа є однією із найбільших банків Росії. Про це сьогодні повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що «Газпромбанк» входить до трійки найбільших банків Росії. В результаті масштабної кібератаки на установу:

сотні тисяч росіян не могли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки;

було заблоковано роботу терміналів банку по всій території Росії. Наприклад, у громадському транспорті Томська та Воронежа перестали працювати термінали оплати за проїзд;

сайт «Газпромбанку» перестав відкриватися на території Франції та Німеччини;

не працював мобільний додаток банку.

Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб.

Джерело також нагадало, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти «Газпромбанку» 21 листопада 2024 року.