Один із найбільших банків Росії атакували хакери ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) успішно атакували системи «Газпромбанку». Установа є однією із найбільших банків Росії. Про це сьогодні повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.
Зазначається, що «Газпромбанк» входить до трійки найбільших банків Росії. В результаті масштабної кібератаки на установу:
Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб.
Джерело також нагадало, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти «Газпромбанку» 21 листопада 2024 року.