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В Краматорську окупанти внаслідок обстрілу пошкодили 40 будинків, зруйнували — щонайменше один

28 лютого 2025, 14:48

В Краматорську окупанти внаслідок обстрілу пошкодили 40 будинків, зруйнували — щонайменше один

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Внаслідок ранкового обстрілу по Краматорську пошкоджено десятки будинків. Нині на місці працюють фахівці. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

«Внаслідок удару росіян знову постраждала приватна забудова. За попередніми підрахунками, пошкоджено понад 40 домогосподарств, як мінімум один будинок — зруйнований», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що вранці 28 лютого росіянивдарили по приватному сектору Краматорська.

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