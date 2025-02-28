В Краматорську окупанти внаслідок обстрілу пошкодили 40 будинків, зруйнували — щонайменше один

Внаслідок ранкового обстрілу по Краматорську пошкоджено десятки будинків. Нині на місці працюють фахівці. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«Внаслідок удару росіян знову постраждала приватна забудова. За попередніми підрахунками, пошкоджено понад 40 домогосподарств, як мінімум один будинок — зруйнований», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Раніше ми писали, що вранці 28 лютого росіянивдарили по приватному сектору Краматорська.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях