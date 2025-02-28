В Краматорську окупанти внаслідок обстрілу пошкодили 40 будинків, зруйнували — щонайменше один

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Внаслідок ранкового обстрілу по Краматорську пошкоджено десятки будинків. Нині на місці працюють фахівці. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Внаслідок удару росіян знову постраждала приватна забудова. За попередніми підрахунками, пошкоджено понад 40 домогосподарств, як мінімум один будинок — зруйнований», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.







Раніше ми писали, що вранці 28 лютого росіянивдарили по приватному сектору Краматорська.