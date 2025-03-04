Війська РФ завдали удару по Костянтинівській громаді: є пошкодження

Російські військові вранці у вівторок, 4 березня, атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«О 04:30 окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії по Іванопольському старостинському округу. Внаслідок обстрілу постраждалих відсутні», — зазначив він.
За словами Горбунова, пошкоджено 2 фасади приватних будинків.
Раніше ми писали, що окупанти у понеділок увечері, 3 березня, вдарили по Слов'янську Донецької області. Під обстріл потрапив залізничний мікрорайон.
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