Росіяни пошкодили хірургічний корпус лікарні у Мирнограді

Начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомив, що 3 березня Мирноград потрапив під російський обстріл. Пошкоджено місцеву лікарню. Про це передає «Суспільне. Донбас».



За його словами, обстріл стався о 17:00.



«Російські війська завдали удару по Мирнограду по території територія Мирноградської центральної міської лікарні. В наслідок ворожого обстрілу пошкоджено хірургічний корпус лікарні», — зазначив він.



Третяк уточнив, що постраждалих та загиблих немає. Наразі фахівці встановлюють тип озброєння, яке використали росіяни.



Раніше ми писали, що вранці 4 березня російські військові обстріляли Слов'янськ.