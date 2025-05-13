Спікер Кремля заявив про підготовку РФ до переговорів у Стамбулі

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у Стамбулі. На решту питань журналістів з цього приводу він відповідати не став, передає Інтерфакс.

«Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося», — відповів представник Кремля.

Пєсков додав, що Кремль оголосить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі, «як тільки президент вважатиме це за необхідне».

Нагадаємо, Володимир Путін у ніч проти 11 травня запропонував провести прямі переговори з Україною 15 травня у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий приїхати до Стамбула і зустрітися там особисто з Путіним.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, ні з ким іншим, окрім Путіна, Зеленський не зустрічатиметься.

Якщо у Стамбулі не буде «присутності Росії на найвищому рівні», це означатиме, що Москва не готова припиняти вогонь, закінчувати війну та вести прямі переговори, заявив Подоляк.

Хто збирається очолити російську делегацію на переговорах у Стамбулі, наразі не оголошено.

Також Росія не дала прямої відповіді на заклики України та її союзників оголосити перемир'я на 30 днів перед тим, як розпочати переговори. Пєсков лише заявив, що «з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів».