У ЗСУ спростували існування президентського полку ФСБ, який «штурмує Часів Яр». Що відомо

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Окремого президентського полку ФСБ не існує. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, швидше за все, російські війська намагалися таким чином ввести в оману для того, щоб показати «посилення» тих підрозділів, які вже є у місті Часів Яр чи на цьому напрямку.



«І з метою показати, що до них приєдналися «професіонали» і так далі. Насправді такого підрозділу не існує. І противник у такий спосіб намагався ввести в оману для того, щоб надалі продукувати штурмові дії, які відбулися сьогодні з використанням броньованої техніки», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що раніше пресофіцер 24-ї механізованої бригади ЗСУ Іван Петричак заявив, що «армія РФ в останні кілька тижнів залучила до штурмів Часового Яру окремий президентський полк ФСБ, який значно посилив окупантів».