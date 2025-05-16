Сили ППО збили 73 ворожі дрони Shahed та 36 імітаторів

Російський БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 16 травня російські війська атакували територію України 112 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Сили оборони України залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи для відбиття нападу.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 73 ударних дронів Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Решта 36 дронів-імітаторів були втрачені локаційно і не досягли цілей..

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Житомирська, Чернігівська, Миколаївська та Київська області.