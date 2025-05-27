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Канцлер та віце-канцлер ФРН зробили суперечливі заяви про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами

27 травня 2025, 12:25

Канцлер та віце-канцлер ФРН зробили суперечливі заяви про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Фото: Bild Канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Фото: Bild

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив нову заяву щодо зняття західними країнами обмежень щодо дальності дії зброї для України.

Він сказав, що рішення про зняття обмежень щодо далекобійності зброї, що поставляється Україні, було прийнято ще кілька місяців тому.

Мерц стверджує, що країни, які вводили обмеження щодо далекобійності, «давно відмовилися від цих умов».

«Тому вчора в Берліні я описав те, що трапилося вже кілька місяців тому — а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, у тому числі за межами своїх кордонів», — сказав Мерц на пресконференції.

Водночас, віце-канцлер ФРН Ларс Клінгбайль заявив, що немає жодних нових домовленостей щодо далеких ударів по Росії західною зброєю.

«Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії», — заявив на пресконференції в понеділок, 27 травня, Ларс Клінгбайль, повідомляє німецький телеканал N-tv.

Віце-канцлер ФРН Ларс Клінгбайль. Фото: ZDF

«Що стосується дальності [ударів], я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка виходить за межі того, що зробив попередній кабінет», – сказав Клінгбайль.

Журналісти припускають, що Мерц не погоджував свою попередню заяву із віце-канцлером.

Чинний глава уряду представляє консервативну партію ХДС, тим часом Клінгбайль належить до соціал-демократів. З тієї ж політичної сили був попередній канцлер Олаф Шольц, котрий послідовно виступав проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

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