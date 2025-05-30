В Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила у «зраді»

На сербському оборонному підприємстві «Крушик» стався вибух під час штатних робіт із пресування пентриту — вибухової речовини.

В результаті поранило кілька робітників. Про подію повідомили сербське видання RTS та Радіо Свобода.

Завод «Крушик» — одне з провідних оборонних підприємств Сербії, виробляє боєприпаси, авіабомби, протитанкові ракети 9M14 Maljutka.

Нещодавно російська зовнішня розвідка звинуватила це та інші сербські підприємства у постачанні боєприпасів Україні. У той же час Сербія заявила про військовий нейтралітет.

Повідомляється, що вибух на заводі «Крушик» не перший: подібні інциденти відбувалися у 2022, 2023 та 2024 роках.