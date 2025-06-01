Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян

Потяг підірвало ГУР у Мелітопольському районі. Фото: телеграм-канал ГУР

Під тимчасово окупованим Мелітополем Запорізької області розвідники підірвали військовий потяг російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області стався вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників», — йдеться у повідомленні.



У розвідці уточнили, що «товарняк» рухався у бік тимчасово окупованого Криму.



Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключову логістичну артерію на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушено.



Окупанти оголосили «план-перехват», на блокпостах відбуваються перевірки.



Раніше ми писали, що партизани провели диверсію на залізниці Донецької області. РФ використовувала цю залізницю для перекидання пального, техніки та боєприпасів прямо на лінію фронту.