Росія ракетою та «шахедами» вдарила по Харкову: постраждали майже 20 людей, серед них діти та вагітна жінка

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Вночі 5 червня російські окупанти ракетою та дронами-камікадзе «Шахед» завдали шість ударів по Слобідському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Під ударами були багатоповерхові будинки. Зафіксовані прямі влучання у багатоповерхівки, загорілися квартири та машини поблизу будинків. Один безпілотник влучив у 17-й поверх будинку, другий – вдарив по другому поверху іншого будинку. Загалом пошкоджені сім багатоповерхівок, згоріли чотири автомобілі.



У пресслужбі Національної поліції в Харківській області розповіли, що в результаті атаки постраждали 18 людей, серед них чотири дитини 13, 9 і 7 років.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих – вагітна жінка.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури додали, що окупанти для удару по місту, попередньо, використали ракету Х-35.

Нагадаємо, що вночі 5 червня «шахеди» масовано атакували місто Прилуки на Чернігівщині, внаслідок чого загинули п'ять людей, під завалами знайшли тіла мами та її однорічної дитини.