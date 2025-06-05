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Армія РФ «шахедами» масовано атакувала Слов'янськ: поранений рятувальник

05 червня 2025, 09:52

Армія РФ «шахедами» масовано атакувала Слов'янськ: поранений рятувальник

Удар по Слов'янську. Фото: кадр із відео Удар по Слов'янську. Фото: кадр із відео

Вночі 5 червня шість дронів-камікадзе «Шахед» атакували промислову зону на вулиці Ярослава Мудрого у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Внаслідок атаки поранення отримав співробітник ДСНС.

Оновлено 11:50. У пресслужбі ДСНС у Донецькій області розповіли, що під час гасіння пожежі після обстрілу окупанти завдали повторного удару по рятувальниках.

Поранений водій 38-ї пожежно-рятувальної частини. У рятувальника – осколкове поранення стегна, забійні рани обох передпліч. Його доставили до лікарні у Слов’янську. Також пошкоджена пожежна автоцистерна.

Нагадаємо, що вночі 5 червня Росія ракетою та «шахедами» вдарила по Харкову, внаслідок чого постраждали майже 20 людей, серед них діти та вагітна жінка.

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