Під Костянтинівкою UAnimals врятували пораненого пса Мухтара

Мухтара врятували на Донеччині. Фото: кадр із відео

Під час евакуаційного рейсу під Костянтинівкою зоозахисники з UAnimals врятували пораненого пса на прізвисько Мухтар. Він лежав посеред траси, заляпаний кров'ю. Команда одразу зупинилася і забрала тварину.



«Ймовірно, пес хотів перебігти дорогу та потрапив під авто. Водій не зупинився та залишив Мухтара одного. Ми доставили його до найближчого стабілізаційного пункту 12 guards, де йому надали першу допомогу», - розповіли в UAnimals.







У собаки була важка травма нижньої щелепи. Його стан стабілізували, а потім зробили остеосинтез. Після цього волонтерка Оксана Бондар перевезла Мухтара до ветеринарної клініки в Дніпрі.

«Там пес сильно нервував і відмовлявся від їжі, довелося дати заспокійливе. Ми також його вакцинували, кастрували, провели всі необхідні аналізи та обробили рани. Усі витрати UAnimals взяла на себе», - повідомили зоозахисники.



Після лікування Мухтар вирушив на відновлення до реабілітаційного центру «Безпритульний світ» у Київській області.

Раніше «Новини Донбасу» писали про притулок для котів та собак, де під обстрілами врятували 150 тварин із Костянтинівки.