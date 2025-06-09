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Заарештовані квартири планують передавати переселенцям — у Києві запускають пілотний проєкт

09 червня 2025, 16:02

Заарештовані квартири планують передавати переселенцям — у Києві запускають пілотний проєкт

Київська міська військова адміністрація спільно з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) розроблять механізм передачі заарештованої нерухомості внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло через війну. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

«Ми розпочинаємо роботу над створенням механізму, який дозволить використовувати заарештовані квартири для забезпечення житлом переселенців та тих, хто залишився без дому внаслідок бойових дій», — зазначив він.

Ткаченко підкреслив, що ініціатива стартує як пілотний проєкт у Києві і за позитивних результатів може бути масштабована на інші регіони.

«Це може стати реальним кроком до системного розв'язання житлової проблеми для найбільш вразливих категорій українців», — додав він.

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Законопроєкт №11161, що стосується права на компенсацію для ВПО, які мають зруйноване житло на окупованих територіях, досі не підписано президентом України Володимиром Зеленським тому, що на його реалізацію необхідно 3,3 трильйона гривень.

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