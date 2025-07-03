У центрі Москви підірвали авто, ймовірно, з генералом ФСБ

У центрі Москви вранці, 3 липня, стався вибух автомобіля, повідомляється про загибель високопоставленого співробітника ФСБ.



За словами очевидців, у районі події пролунало кілька вибухів, після чого спалахнули як мінімум два транспортні засоби. Один із автомобілів, ймовірно, був підірваний.

У соціальних мережах та ЗМІ з'явилося ім'я згаданої жертви — це Олексій Комков, який, за неофіційною інформацією, очолював 5-ту службу ФСБ, яка займається контррозвідкою в країнах СНД.

Нагадаємо, партизани допомогли знищити позиції російських операторів дронів у Донецькій області.