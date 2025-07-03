Військовий завод був атакований безпілотниками в Липецькій області Росії

Під удар дронів у Липецькій області РФ потрапив військовий завод. Фото: ASTRA

Безпілотники атакували Липецьку область РФ. Під удар потрапили підприємство та житлові будинки. Про це сьогодні повідомляють губернатор області, а також телеграм- канали.

«Українські військові в ніч проти 3 липня атакували безпілотниками Липецьку область», — написав губернатор регіону Ігор Артамонов.

За його словами, уламки дрону впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. Загинула місцева мешканка, двоє людей дістали поранень.

Як повідомив Артамонов, у місті Єлець дрон упав на парковці одного з підприємств. Виникла пожежа, її локалізували. Співробітників найближчих цехів евакуювали, ніхто не поранений. Артамонов не уточнив, що це за підприємство.

Український телеграм-канал Exilenova+ повідомив, що атаковане ПАТ «Енергія» — найбільше в Росії підприємство, що виробляє хімічні джерела струму. Про удар дронів по «Енергії» пише і російський телеграм-канал ASTRA, також про це повідомляють у пабликах місцеві жителі.

Завод «Енергія» в Єльці атакований БПЛА вдруге за останні три місяці. З'явилися кадри пошкоджень на території заводу, ASTRA їх геолокувала.

Завод виготовляє акумулятори, у тому числі для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту.