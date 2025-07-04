МЗС Польщі: під час удару по Києву пошкоджено консульство

Під час масованої атаки на Київ російськими військами було пошкоджено польське консульство. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.



«Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема - у польському консульстві в Києві. Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будь ласка, поновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну і введіть жорсткі нові санкції проти агресора», — написав Сікорський.

Нагадаємо, Путін у вчорашній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ не збирається «відступати від своїх цілей».