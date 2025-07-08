РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори

Підготовка дітей до війни. Фото: ШІ / «ЖС»

Понад 100 підлітків із Запорізької області вивезли у Волгоград на військові збори «Время юных героев». Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, окупаційна адміністрація організувала вивезення дітей з тимчасово окупованих районів Запорізької області. Підлітків направили в мілітарний табір «Время юных героев», створений центром «Воин».



У програмі зборів — вогнева, тактична та інженерна підготовка, навчання з управління дронами, а також курси тактичної медицини. Заняття проводять інструктори із бойовим досвідом. Вік дітей – 14–16 років.



За даними руху, табір організовано за особистим розпорядженням Путіна. Росія свідомо формує покоління «юних солдатів» із дітей з окупованих територій, готуючи їх не до навчання, а до участі у війні.