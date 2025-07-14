ЗСУ відбили понад 150 атак на Донбасі за добу — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати оборону та стримувати наступ противника на ключових ділянках фронту.

Згідно з оперативним зведенням Генерального штабу ЗСУ на 14 липня, за минулу добу на лінії фронту сталося не менше 150 бойових зіткнень у рамках відсічі повномасштабного вторгнення російських військ на Донбасі.



На Лиманському напрямку ворог здійснив 28 атак, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, а також у бік Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відсікли 5 штурмів у районах Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочек.

На Торецькому напрямку противник здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українські сили успішно зупинили 74 наступальні дії в районах Полтавки, Миролюбівки, Миколаївки, Разино, Родинського, Новоторецького, Проміня, Відродження, Шевченка, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Муравки, Зеленого Кута та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 27 спроб прориву супротивника, які були відбиті українськими військами поблизу Запоріжжя, Новохатського, Мирного, Шевченка, Зеленого Поля, Рівнопіля та Вільного Поля.

Джерело: Генштаб ЗСУ