Армія РФ за добу вбила п'ятьох жителів і поранила 9 цивільних у Донецькій області

Минулої доби, 18 липня, загинули п'ятеро людей на Донеччині внаслідок російських атак. Постраждали дев'ятеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: у Костянтинівці», — зазначив він.
Крім того, ще 9 людей отримали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення загинули 3366 мешканців, отримали поранення — 7604 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що ударні дрони вночі 18 липня атакували міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.
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