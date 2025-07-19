Україна повернула 11 дітей з окупації та Росії: Лубінець розповів зворушливі історії

До України вдалося повернути ще одинадцять українських дітей, які перебували на тимчасово захопленій території України та РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Розкажу історію однієї із сімей: маму 13-річної дівчинки повернули з російського полону у квітні 2023 року. Її дитина спільно з бабусею знаходилася на захопленій частині Донецької області. Дівчинка активно цікавилася, як приїхати до мами та проживати разом. Кропіткою роботою вдалося зробити все можливе, щоб сім'я возз'єдналася! Вперше з початку повномасштабного вторгнення мама та дитина побачилися», — зазначив він.
За словами омбудсмена, також вдалося повернути 5 дітей із однієї родини. Батьки дітей були позбавлені батьківських прав, а опікун під час активних бойових дій у їхньому регіоні вивіз неповнолітніх до РФ. Протягом тривалого часу про їхнє місцезнаходження нічого не було відомо.
Згодом діти самі вийшли на зв'язок із сестрою, яка залишилася в Україні, та виявили бажання повернутися. Велика родина возз'єдналася.
Усього з початку повномасштабного вторгнення будинку вже 1453 дитини з СОТ та РФ. Найменшій дитині — 10 років, найстаршій — 17 років.
Раніше ми писали, що на Донеччині активно триває евакуація дітей з небезпечних територій. На даний момент на території області залишаються 19699 дітей.
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