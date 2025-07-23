Німеччина інвестує у військові технології — в арсеналі навіть таргани

Німеччина готується до можливої війни, вкладаючи мільярди в оборонні технології — від танків із штучним інтелектом до кіборгів-тарганів. Про це повідомляє агентство Reuters.

На опублікованій компанією Swarm Biotactics цифровій ілюстрації показані «шпигунські» таргани, оснащені мініатюрними пристроями, за допомогою яких можна збирати дані в режимі реального часу, наприклад, з використанням вбудованих камер.



Як повідомляється, Берлін нарощує оборонний потенціал: військовий бюджет Німеччини, згідно з планами, потроїться до 2029 року.

Нагадаємо, Україна вперше застосувала у бою багаторазовий дрон-носій із штучним інтелектом GOGOL-M. Це виключно українська розробка, працює без навігації та самостійно обирає мету. У дрона GOGOL-M унікальні можливості.