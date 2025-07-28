У Приморському краї РФ окупант з судимостями викладатиме у школі

Учасник війни із сімома судимостями став наставником школярів у Примор'ї. Фото: скріншот

До російського Уссурійська з фронту повернувся учасник повномасштабної війни проти України Микола Візичканич. Наразі він проводить майстер-класи для дітей та бере участь у патріотичному вихованні молоді. До речі, Візічканич має багате кримінальне минуле. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра».



Як зазначається, колишній військовослужбовець готує школярів до військово-спортивної гри «Зірниця» та навчає їх основ військової медицини.



При цьому він сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за пограбування, крадіжку та шахрайство.



Відомо, що у березні 2024 року Візічканич з'явився з охолодженим автоматом на паркуванні торговельного центру «Седанка Сіті» у Владивостоці та перезаряджав зброю у громадському місці. Інцидент стався наступного дня після теракту в Крокус Сіті Холлі, після чого з ТЦ евакуювали людей, а на місце прибула Росгвардія.



Тоді поліція вилучила у чоловіка дві страйкбольні гранати. У березні 2025 року справу передали до суду.



Прокуратура Приморського краю підтвердила наявність у обвинуваченого судимостей.



Раніше ми писали, що росіяни провели навчання так званих наставників молоді на тимчасово окупованих територіях України.

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