Безпілотники атакували військовий радіозавод у російській Пензі

У російській Пензі дрони атакували військовий радіозавод. Фото: ASTRA

Дрони атакували радіозавод у Пензі. Це підприємство виробляє техніку для армії РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, у ніч проти 31 липня в російській Пензі дрони атакували радіозавод, який виробляє сучасні засоби зв'язку та командні комплекси для Збройних сил РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

«Підприємство випускає мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції та командно-штабні машини. Завод входить до структури Ростеха і перебуває під міжнародними санкціями», — написав Коваленко.

Влада РФ офіційно не розкриває, який саме об'єкт постраждав, але губернатор Пензенської області підтвердив факт атаки та пожежі.

Видання ASTRA повідомляє, що в районі удару також знаходиться Пензенське об'єднання ЕВТ, яке випускає техніку для Міноборони РФ.