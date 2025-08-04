Корупція при закупівлі БПЛА та коштів РЕБ: ВАКС відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова

ВАКС відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова. Фото: Фейсбук

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід народному депутату Олексію Кузнєцову, який є одним із підозрюваних у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та кореспондент видання «Суспільне».



Таким чином ВАКС відправив нардепа під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн. гривень.



«Суд частково погодився з позицією прокурора САП і застосував до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави», — йдеться в повідомленні.



Вирішується питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу.



Раніше ми писали, що НАБУ та САП повідомили про підозру викритих напередодні учасників організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед них колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та народний депутат України Олексій Кузнєцов.

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