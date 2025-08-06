Окупант розстріляв мирного донеччинського жителя під час евакуації: прокурори розпочали розслідування

Військовий РФ розстріляв мирного мешканця на Донеччині. Фото: прокуратура

Прокурори зафіксували черговий військовий злочин РФ проти цивільного населення Донецької області. Військовий РФ розстріляв мирного жителя на Донеччині, який намагався евакуюватися з селища Удачне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«В одному з telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватись з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги тримаючи в руці валізу, в яку зібрав рештки особистих речей. У той же час військовослужбовець зс рф із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї», — йдеться у повідомленні.





З початку 2025 року це вже третій факт розстрілу цивільних окупаційних військ, зафіксований прокурорами обласної прокуратури.



Раніше українські військові телеграм-канали опублікували відео, як російський військовий розстріляв беззбройного чоловіка під час евакуації із селища Удачне.

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