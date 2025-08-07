У тимчасово окупованому Криму спостерігаються проблеми із водопостачанням. Telegram-канал «Кримський вітер» пише, що дефіцит води дістався і Алушти.

У місті почали встановлювати вуличні бочки із водою «для технічних потреб». Про це повідомила призначена Росією «глава адміністрації» міста Галина Огньова.



За її словами, ємності вже розміщені у населених пунктах Малореченське, Лучисте, Верхня Кутузівка та Малий Маяк. Надалі планується встановлення ще близько 40 резервуарів.

Як заявив представник підприємства «Вода Криму» Максим Новик, нестача води спостерігається не лише в Алушті, а й у Білогірському та Бахчисарайському районах. Також він висловив сподівання, що осінні опади заповнять нестачу води. При цьому близько 40% водопровідних мереж, за його словами, потребують реконструкції.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна, а Z-блогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються вирішити проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежать онлайн.