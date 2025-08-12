«У місті закрився останній магазин»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську

Покровськ. Фото: Національна поліція

У місті Покровськ Донецької області досі лишається 1327 людей. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, ситуація у місті надскладна.



«Ще минулого тижня в одному з районів міста працював єдиний магазин, який уже зачинився. Нині з провізією допомагають військові, які також залучені до евакуації населення. Заїхати до міста майже неможливо – ворог обстрілює все, що рухається. Тому людям до евакуаційних автомобілів доводиться виходити пішки з більшості районів Покровська», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили.