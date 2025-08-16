Меланія Трамп передала Путіну листа про викрадення РФ українських дітей — Reuters

Трамп передав Путіну листа від Меланії. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці передав листа від своєї дружини Меланії. Перша леді порушила питання про депортованих українських дітей. Про це повідомляє Reuters.



За словами офіційних осіб, Трамп особисто вручив листа Путіну під час зустрічі. Меланія Трамп не супроводжувала чоловіка в цій поїздці.



«Чиновники не хотіли розголошувати змісту листа, крім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей у результаті війна в Україні. Про існування листа раніше не повідомлялося», — повідомило видання.



Раніше ми писали, що на початку травня з території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.

