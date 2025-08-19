Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині — джерело Reuters

19 серпня 2025, 10:39

Зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, яку після саміту у Вашингтоні анонсував Дональд Трамп, може відбутися в Угорщині. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця в Білому домі.

Президент США напередодні написав у Truth Social, що місце для зустрічі Путіна та Зеленського буде визначено пізніше.

Згідно із заявою Трампа в соцмережі Truth Social, спочатку відбудеться саміт Путіна та Зеленського, а потім пройде тристороння зустріч за участю американського президента.

На зустрічі у понеділок Трамп сказав європейським лідерам, що таку послідовність запропонував Путін, пише Reuters із посиланням на джерело у європейській делегації.

Канцер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту заявив, що російсько-українську зустріч у верхах планується провести протягом найближчих двох тижнів.

Раніше італійський прем'єр-міністр Джорджа Мелоні пропонувала провести тристоронній саміт у Римі, а президент Франції Емманюель Макрон – у Женеві, писала Corriere della Sera.

Угорщина розглядалася як місце проведення зустрічі Трампа та Путіна, яка у підсумку відбулася на Алясці.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан близький як до американського, так і до російського президента, зазначав телеканал CNN. Крім того, у квітні країна оголосила про вихід із юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

