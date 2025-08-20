Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки дронів

20 серпня 2025, 08:53

Нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки дронів

Постачання нафти з Росії до Угорщини по нафтопроводу «Дружба» відновилося після атаки безпілотників. Фото: Bloomberg Постачання нафти з Росії до Угорщини по нафтопроводу «Дружба» відновилося після атаки безпілотників. Фото: Bloomberg

Нафтопровід «Дружба», який припинив свою роботу внаслідок ударів безпілотників, відновив постачання нафти у напрямку Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звернувся до України із закликом більше не атакувати нафтопровід та заявив, що це «не наша війна».

Петер Сійярто наголосив, що нафтопровід «Дружба» є «життєво важливим» для Угорщини. Про це угорський міністр написав на своїй сторінці у мережі X.

«Постачання нафти до Угорщини по трубопроводу "Дружба" відновлено після нападу України два дні тому. Я подякував заступнику міністра оборони Росії Сорокіну за швидкий ремонт», — зазначив Сійярто.

При цьому він підкреслив, що російсько-українська війна не стосується Угорщини, і висловив сподівання, що Україна більше не атакуватиме енергетичний об'єкт.

«Ми очікуємо, що Україна більше не чинитиме нападів на цей трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна — не наша війна, залиште нас осторонь!», — наголосив Сійярто.

Нагадаємо, в ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Внаслідок влучання на об'єкті сталася пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» було повністю зупинено.

