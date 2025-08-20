Смертельна ДТП на Харцизькій об'їзній

«Газель» та російський військовий КАМАЗ зіштовхнулися на трасі під окупованим Харцизьком днем 20 серпня. Також в аварію потрапило легкове авто.

Аварія на Харцизькій об'їзній 20 серпня 2025 року

За словами очевидців, 1 особа загинула, ще 2 особи отримали травми на Харцизькій об'їзній. У районі ділянки дороги, де сталася ДТП, утворився довгий затор.

Наслідки ДТП за участю російських військових під Харцизьком

Інші подробиці уточнюються.

Раніше в окупованому Єнакієвому сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.