В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових

20 серпня 2025, 14:56

В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових

Смертельна ДТП на Харцизькій об'їзній Смертельна ДТП на Харцизькій об'їзній

«Газель» та російський військовий КАМАЗ зіштовхнулися на трасі під окупованим Харцизьком днем 20 серпня. Також в аварію потрапило легкове авто.

Аварія на Харцизькій об'їзній 20 серпня 2025 року

За словами очевидців, 1 особа загинула, ще 2 особи отримали травми на Харцизькій об'їзній. У районі ділянки дороги, де сталася ДТП, утворився довгий затор.

Наслідки ДТП за участю російських військових під Харцизьком

Інші подробиці уточнюються.

Раніше в окупованому Єнакієвому сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

Місця
Харцизьк
ДТП

