Британська Рада закрила офіс у Києві після нічної атаки

Офіс Британської Ради у Києві постраждав внаслідок нічного російського обстрілу 28 серпня та тимчасово призупинив прийом відвідувачів. Про це повідомили представники організації на офіційній сторінці у Facebook.

«Внаслідок нічної атаки на Київ наш офіс отримав значні пошкодження та залишатиметься закритим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв'язатися електронною поштою», — йдеться у повідомленні.

