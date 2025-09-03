Парамедики поліції врятували поранених після обстрілу Костянтинівки

Кадр із відео: Поліція Донецької області

Парамедики поліції Донецької області надали першу допомогу пораненим мешканцям Костянтинівки та оперативно доправили їх до лікарні.

Сьогоднішній обстріл міста став черговим доказом підступності ворога, йдеться у повідомленні Донецької поліції. Мирні люди опинилися під ударами FPV-дронів та ствольної артилерії. Є загиблі та поранені. Правоохоронці наголошують: це свідоме вбивство цивільних мешканців Донеччини.

Поліція знову звертається до жителів прифронтових населених пунктів не ігнорувати заклики до евакуації. Це не формальні попередження, а реальний шанс врятувати життя.



Для евакуації можна звертатись за телефонами: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Для важкохворих та людей з інвалідністю діє окрема гаряча лінія: 0800-332-614.

Нагадаємо, росіяни в середу, 3 вересня, вбили дев'ятьох людей у Костянтинівці.