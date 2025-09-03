Парамедики поліції врятували поранених після обстрілу Костянтинівки

Парамедики поліції Донецької області надали першу допомогу пораненим мешканцям Костянтинівки та оперативно доправили їх до лікарні.
Сьогоднішній обстріл міста став черговим доказом підступності ворога, йдеться у повідомленні Донецької поліції. Мирні люди опинилися під ударами FPV-дронів та ствольної артилерії. Є загиблі та поранені. Правоохоронці наголошують: це свідоме вбивство цивільних мешканців Донеччини.
Поліція знову звертається до жителів прифронтових населених пунктів не ігнорувати заклики до евакуації. Це не формальні попередження, а реальний шанс врятувати життя.
Для евакуації можна звертатись за телефонами: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).
Для важкохворих та людей з інвалідністю діє окрема гаряча лінія: 0800-332-614.
Нагадаємо, росіяни в середу, 3 вересня, вбили дев'ятьох людей у Костянтинівці.