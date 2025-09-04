МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ

Наслідки удару по окупантах РФ.

На відео зафіксовано момент удару Повітряних сил України по базі російських штурмових груп і операторів дронів. Кадри опублікували пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».

Момент удару по окупантах РФ.

Попередньо удар був нанесений винищувачем МіГ-29, який застосував високоточні авіабомби GBU-39.



На відео помітно пряме влучання в будівлю, де перебували російські військові. В результаті удару будівля зазнала значних руйнувань.



Нагадаємо, що стратегічна авіація РФ зіткнулася із серйозними збоями під час нічної атаки на Україну 2–3 вересня.