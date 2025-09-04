МіГ-29 ЗСУ завдав удару по базі штурмовиків і дроноводів РФ

На відео зафіксовано момент удару Повітряних сил України по базі російських штурмових груп і операторів дронів. Кадри опублікували пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».
Момент удару по окупантах РФ.
Попередньо удар був нанесений винищувачем МіГ-29, який застосував високоточні авіабомби GBU-39.
На відео помітно пряме влучання в будівлю, де перебували російські військові. В результаті удару будівля зазнала значних руйнувань.
Нагадаємо, що стратегічна авіація РФ зіткнулася із серйозними збоями під час нічної атаки на Україну 2–3 вересня.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях