Українські війська просунулися на трьох напрямках у Донецькій області – ISW

05 вересня 2025, 09:44

Ситуація у Донецькій області. Фото: карта ISW Ситуація у Донецькій області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися на захід від села Затишок.

Сили оборони України також нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у північно-західній частині села Серебрянка.

Крім того, українські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у західній частині села Катеринівка.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 47 разів, на Сіверському – 28, зокрема поблизу Серебрянки, на Торецькому – 11.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали завдання для російських військ на осінь на Покровському напрямку.

