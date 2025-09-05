Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»

Псевдосуд «ЛНР» засудив громадянку України Ліну Смирнову на 16 років колонії за «шпигунство». Скріншот

Окупаційний «Верховний суд ЛНР» засудив 40-річну українку Ліну Смирнову з тимчасово окупованих Ровеньків до 16 років ув'язнення в колонії загального режиму, звинувативши її у «шпигунстві».



За версією російських силовиків, справу проти жінки розслідувало ФСБ РФ за сприяння представників окупаційної адміністрації угруповання «ЛНР».

Окупанти стверджують, що з грудня 2022 року до травня 2023-го Смирнова нібито збирала дані про розміщення російських військових на тимчасово окупованій території Луганської області та передавала їх українським спецслужбам через інтернет-месенджер.

Вказується, що прокурорські функції на процесі виконував «заступник прокурора ЛНР» Сергій Панкратов.

