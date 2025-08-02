Ракетний удар по Києву: росіяни вбили молоду сім'ю зі Слов'янська Фото: Вадим Лях

В результаті ракетної атаки по Києву 31 липня загинула молода сім'я зі Слов'янська Донецької області. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.



«У зруйнованому під'їзді проживала сім'я наших земляків: 23-річні Микита і Софія Ламехови, їх 2-річний син Лев. Софія була вагітна», — зазначив він.



За словами Ляха, Микита і Софія виїхали зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року. Молоді люди були однолітками. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році, обидва навчалися в місцевій 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум.





«Микита і Софія в 2022 році зіграли весілля, в тому ж році на світ з'явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ. Тіла загиблих знайшли під завалами тільки через добу», — уточнив начальник адміністрації.



Сім'ю поховають у рідному Слов'янську. У Софії залишилися батьки, три молодші брати, дві бабусі. У Микити — мама, тато, бабуся і молодша сестра.



Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська атакували Київ дронами і ракетами. Найбільше постраждав Святошинський район.



З-під завалів деблокували тіла 31 людину, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було два роки.



Крім того, внаслідок ракетного удару загинула родина з Донбасу .

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