Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

Наслідки російського удару. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вночі, 8 вересня, Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.



За даними ДСНС України, у Покровській громаді Синельниківського району дрон уразив адміністративну будівлю місцевої пожежної охорони. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.



У Межевській громаді внаслідок удару по приватному домоволодінню спалахнули літня кухня та господарська споруда. Пожежа також виникла у Богданівській громаді Павлоградського району, її гасили співробітники ДСНС.

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, вночі в регіоні працювали сили протиповітряної оборони — військові збили троє безпілотників. Під ворожі удари потрапили Синельниківський та Павлоградський райони.



Крім того, гучно було у Нікопольському районі. Там росіяни обстріляли райцентр і кілька громад — Покровську, Мирівську та Марганецьку, застосувавши артилерію та FPV-дрони.

