У Запорізькій області російський дрон атакував маршрутку

17 вересня 2025, 10:27

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У Василівському районі Запорізької області одна людина дістала поранення внаслідок удару російського FPV-дрону по маршрутці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«У Приморському FPV-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Автобус пошкоджений», — написав Федоров на своєму каналі.

Він додав, що пораненому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок цих атак пошкоджено будівлі.

