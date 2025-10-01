Через негоду в Одесі та районі загинуло дев'ять осіб

Дев'ятеро людей загинули в Одесі та районі внаслідок негоди. Фото: ДСНС

В Одесі та Одеському районі внаслідок негоди загинули дев'ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє ДСНС.

«Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, витягувати автомобілі, відкачувати воду з будівель і шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7-й ранку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вдалося врятувати 362 особи та евакуювали 227 транспортних засобів.

Внаслідок сильного дощу в регіоні підтопило приватні домогосподарства, підвали та місцеві дороги.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи продовжуються.